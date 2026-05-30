شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المواطنون من مختلف مناطق القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات لاستقلال قطارات المونوريل والتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرصهم على التعرف على معالمها الحديثة وما تشهده من مشروعات تنموية وعمرانية واسعة النطاق.

المونوريل يجذب المواطنين للتعرف على العاصمة الجديدة

عكس المشهد حجم الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، إذ فضل العديد من المواطنين استخدام المونوريل كوسيلة مريحة وسريعة للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهر الإقبال اهتمام المواطنين بالاطلاع على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة حضارية كبرى ومشروعات حديثة أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

إشادة الركاب بمستوى الخدمة ووسائل النقل الحديثة

عبر عدد كبير من الركاب عن سعادتهم باستخدام المونوريل بصحبة أسرهم خلال عطلة العيد، مؤكدين أنه يمثل وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة، إلى جانب كونه وسيلة نظيفة وصديقة للبيئة.

وأشار الركاب إلى أن المونوريل يوفر مستويات متقدمة من الخدمة والراحة، بما يجعله خيارًا مناسبًا للتنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

خصم 50% على التذاكر لتشجيع المواطنين على زيارة العاصمة الإدارية

كانت وزارة النقل، في سياق متصل، قررت اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 مايو، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة 3 أشهر.

ويأتي القرار في إطار تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز الذي أصبحت تتمتع به، فضلًا عن تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

دعم النقل الجماعي وتقليل الازدحام المروري

تستهدف هذه الخطوة تعزيز ثقافة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب خفض معدلات استخدام السيارات الخاصة.

ومن شأنها أيضًا توفير الوقت والجهد للمواطنين وتحسين تجربة التنقل من خلال وسيلة نقل عصرية وآمنة وحديثة، فضلًا عن إتاحة خيارات انتقال اقتصادية ومرنة تلبي احتياجات مختلف فئات الركاب.

