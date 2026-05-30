الزراعة: ذبح 7 آلاف و681 أضحية مجانًا بالمجازر الحكومية في ثالث أيام عيد الأضحى

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 30/05/2026

ذبح الأضاحي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، 7,681 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجاناً، وسط إشراف بيطري كامل وعلى مدار الساعة.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة أعمال الذبح بالمجازر، وتقديم خدمات الإشراف البيطري والكشف والفحص على أضاحي المواطنين، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المذبوحات داخل المجازر الحكومية المعتمدة خلال اليوم الثالث للعيد شملت: 5,091 رأس أبقار، و1,276 رأس أغنام، و1,217 رأس جاموس، و62 رأس ماعز، و35 رأساً من الجمال.

وكشف رئيس الهيئة أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم ذبحه داخل المجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك 29,572 أضحية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس تنامي الوعي بأهمية الذبح الآمن داخل المجازر الحكومية للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم المتداولة.

وأكد الأقنص أنه تم دعم المجازر بالمزيد من الأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف الظاهري قبل وأثناء وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

ولفت إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني الدوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشمل أسواق الماشية ومنافذ عرض وبيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكداً استمرار المجازر في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، في إطار التنسيق المشترك مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة .

