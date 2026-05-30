كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسًا ربيعيًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، فيما يسود طقس معتدل ليلًا على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى و21 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 27 للعظمى و19 للصغرى.

- شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 38 للعظمى و24 للصغرى.

وحذرت من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الشبورة ربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

هل يوجد أمطار اليوم في مصر؟

توقعت "هيئة الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة مناطق السلوم ومطروح وسيوة، على فترات متقطعة.

وأضافت أن بعض هذه الأمطار قد تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا، مع احتمالات محدودة لنشاط رياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية في بعض المناطق.

وأشارت إلى فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

رياح نشطة على أغلب الأنحاء ومثيرة للرمال بجنوب سيناء

أكدت "الهيئة" نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء، خاصة في المناطق المكشوفة، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

الأرصاد تدعو المواطنين لمتابعة النشرات الجوية

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية الصباحية ونشاط الرياح وفرص الأمطار على بعض المناطق الساحلية، بما يضمن سلامة المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

