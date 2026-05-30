كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الأبرز خلال ساعات الصباح الباكر، إذ تتكون من 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار في رابع أيام عيد الأضحى 2026

توقعت "الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لاسيما السلوم ومطروح وسيوة، على فترات متقطعة، وقد تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا في بعض المناطق.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأكدت الهيئة، فيما يتعلق بحركة الرياح، نشاطها على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

اقرأ أيضًا:

رغم الطقس المعتدل.. تحذيرات من خطر خفي يهدد المحاصيل الزراعية خلال أيام العيد

حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة