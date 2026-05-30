في شرم الشيخ وأبو زنيمة.. إقبال كبير على احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، إذ استضاف مسرح السامر بمنطقة العجوزة ثاني الحفلات الفنية المقامة ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعيد، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الفقرات الغنائية التي قدمتها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.

وتأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار خطة الوزارة لتقديم أنشطة فنية وثقافية متنوعة للجمهور خلال أيام العيد.

باقة من الأغاني الحديثة والطربية تزين الليلة الفنية

قدمت فرقة أغاني الشباب خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات الحديثة والطربية التي لاقت استحسان الحضور، إذ تنقلت بين أعمال عدد من نجوم الغناء المصري والعربي.

وشملت الفقرات الغنائية أغنيات "قالوا بالكتير" و"سكة السلامة" للفنانة آمال ماهر، و"كلمة" و"مش فارق" للفنان رامي صبري، و"واحدة واحدة" للفنان محمد حماقي، إلى جانب أغنية "لوحة باهتة" للفنانة أنغام، و"الوتر الحساس" للفنانة شيرين، وغيرها من الأغنيات التي أضفت أجواء من البهجة والاحتفال داخل المسرح.

المايسترو سامح عيسى: الفرقة تضم أصواتًا شابة واعدة

أعرب المايسترو سامح عيسى، من جانبه، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الأضحى من خلال هذا الحفل الفني، مؤكدًا أن فرقة أغاني الشباب تضم مجموعة من المواهب والأصوات الشابة التي تمتلك حضورًا فنيًا مميزًا وتسعى باستمرار إلى تطوير أدائها.

وأوضح أن الفرقة تحرص على تقديم برامج غنائية متنوعة تلائم مختلف الأذواق وتسهم في نشر أجواء السعادة والبهجة خلال المناسبات والأعياد.

أعضاء الفرقة: سعداء بالمشاركة في احتفالات العيد

أعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن التفاعل الجماهيري الكبير منحهم حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم على خشبة المسرح.

وأشاروا إلى أن المشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تنظمها وزارة الثقافة تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم أعمال فنية متنوعة.

ختام احتفالات مسرح السامر بحفل للموسيقى والغناء

تُنظم الاحتفالات من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمهرجانات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج فني وثقافي متكامل أعدته الهيئة لاستقبال الجمهور طوال أيام عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الاحتفال على مسرح السامر غدًا السبت، بإقامة حفل للفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ليُسدل الستار على سلسلة من العروض الفنية التي استهدفت إدخال البهجة إلى نفوس المواطنين خلال إجازة العيد.

