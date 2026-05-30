في شرم الشيخ وأبو زنيمة.. إقبال كبير على احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج الاحتفالات الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والأنشطة الإبداعية بالمحافظات خلال أيام العيد.

وتنوعت الفعاليات بين العروض الفنية والورش التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور.

أغنيات دينية واستعراضية تزين احتفالات قصر ثقافة بهاء طاهر

استهل قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالاته بفقرة فنية قدمها المنشد يحيى بحر، الذي تغنى بعدد من الأغنيات والابتهالات المرتبطة بأجواء العيد، من بينها: "عيد مبارك" و"صلوا على سيدنا النبي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهدت الفعاليات أجواء احتفالية مميزة عكست روح المناسبة، إذ حرص الجمهور على المشاركة في الفقرات الفنية التي قدمت على مدار اليوم.

مسرح عرائس وورش حكي تعرف الأطفال بسيرة النبي إبراهيم

تضمنت الاحتفالية عرضًا لمسرح العرائس قدمه الفنان مصطفى كامل، إلى جانب ورشة حكي تناولت قصة النبي إبراهيم عليه السلام، بهدف تعريف الأطفال بالقيم الدينية والإنسانية المرتبطة بعيد الأضحى بأسلوب مبسط ومشوق.

ونُظمت ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن مظاهر الاحتفال بالعيد، أتاحت للأطفال فرصة التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال الرسم والألوان.

التنورة الاستعراضية تخطف أنظار الجمهور

اختتمت فعاليات قصر ثقافة بهاء طاهر بعرض للتنورة الاستعراضية قدمه الفنان محمد سلامة، إذ لاقى العرض استحسان الحضور الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية والاستعراضية التي أضفت أجواء من البهجة والفرح.

وفي قصر ثقافة حاجر العديسات، انطلقت الاحتفالات بمحاضرة تثقيفية بعنوان "بهجة العيد" ألقاها وليد الضوي من إدارة التربية والتعليم، تناول خلالها المعاني الدينية والاجتماعية للعيد، موضحًا أن كلمة العيد في اللغة مشتقة من العَود والرجوع لما يحمله من قيم ومعانٍ متجددة.

وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية استهدفت الأطفال، وأسهمت في خلق أجواء من التفاعل والمرح بين المشاركين.

ورش فنية وأنشطة إبداعية تجذب الأطفال

تضمنت الاحتفالات ورشة لتصميم أشكال ومجسمات باستخدام خامات الفوم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الفنية والإبداعية التي أتاحت للأطفال فرصة تنمية مهاراتهم الفنية والتعبير عن مواهبهم في أجواء احتفالية.

وشهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا من الأطفال وأسرهم الذين حرصوا على المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي أعدها فرع ثقافة الأقصر بهذه المناسبة.

برنامج ثقافي وفني متكامل في المحافظات خلال العيد

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج احتفالي واسع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ويشمل تقديم 65 عرضًا فنيًا ومسرحيًا، إلى جانب ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المتنوعة.

ويتضمن البرنامج عرض أحدث أفلام عيد الأضحى من خلال مشروع "سينما الشعب" بأسعار مخفضة في 16 محافظة، فضلًا عن تنظيم أكثر من 40 فعالية ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف شرائح الجمهور.

