تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.

فرق التحصين تواصل العمل في القرى والنجوع بالمحافظات

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن فرق التحصين الميدانية تواصل أداء مهامها بكفاءة وانتظام في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الانتشار في القرى والنجوع والمناطق الريفية للوصول إلى أكبر عدد من المربين ورؤوس الماشية المستهدفة.

وأوضح "الأقنص" في بيان رسمي، أن حملات التحصين تمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الحملات ينعكس بشكل مباشر على استقرار الإنتاج الحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

توفير اللقاحات والدعم الفني لضمان نجاح الحملة

أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة والمطابقة للمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ الحملة، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للفرق البيطرية العاملة بالميدان.

وأضاف أن الوزارة تحرص على ضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المحافظات الحدودية، بما يحقق أكبر قدر من الحماية للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية.

حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي

أوضح "الأقنص" أن التحصين الدوري للماشية يعتبر ركيزة أساسية في جهود الدولة للحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود والأمراض الوبائية، بما يحافظ على الثروة الحيوانية ويعزز قدرتها الإنتاجية.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في توفير منتجات حيوانية آمنة وتحقيق الاستقرار في قطاع الإنتاج الحيواني، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

دعوة للمربين للتعاون والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها

دعا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في ختام تصريحاته، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية وتسهيل مهمتها خلال تنفيذ أعمال التحصين، مؤكدًا أهمية الاستجابة للحملات الوقائية حفاظًا على صحة الماشية.

وشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو أعراض مرضية تظهر على الحيوانات، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأمراض ومنع انتشارها.

ويذكر أن "الحملة" انطلقت في الثامن من أبريل الماضي، في إطار خطة استراتيجية تستهدف الحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

