"القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة رشا علي الدين لتوليها رئاسة المجلس العربي للقانون والتكنولوجيا

كتب : نور العمروسي

08:33 م 25/05/2026

الدكتورة رشا علي الدين

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رشا علي الدين عضوة اللجنة التشريعية بالمجلس، بمناسبة توليها رئاسة المجلس العربي للقانون والتكنولوجيا التابع لـ المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المرأة المصرية تواصل تحقيق النجاحات في مختلف المجالات العلمية والتشريعية والتكنولوجية، بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين غير مسبوق.

كما أكدت أن اختيار الدكتورة رشا علي الدين لهذا المنصب يعكس تقديرًا لمسيرتها العلمية والمهنية المتميزة، وثقةً في الكفاءات النسائية العربية القادرة على دعم الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

واختتم المجلس تهنئته بتمنياته للدكتورة رشا علي الدين بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القانون والتكنولوجيا ودعم الإبتكار المسؤول في العالم العربي.

