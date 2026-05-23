شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" بالتعاون مع مكتب التعاون المتوسطي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك بحضور المهندسة سارة البطوطي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البيئة والتغيرات المناخية.

وأكدت المهندسة سارة البطوطي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البيئة والتغيرات المناخية خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، حرص المجلس القومي للمرأة على دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ونقلت "البطوطي"، تحيات المستشارة أمل عمار، معربةً عن شكرها وتقديرها للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” ومكتب التعاون المتوسطي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على تنظيم هذه الورشة المهمة، التي تأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف.

وأوضحت أن موضوع الورشة، المتعلق بتعزيز التكامل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية العمل التشاركي، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يؤمن بدور المرأة كشريك أساسي في جهود حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، لما تقوم به من دور محوري داخل المجتمعات المحلية في الحفاظ على الموارد وتبني الممارسات المستدامة، مؤكدةً أن تمكين المرأة يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية.

وأضافت أن المجلس يحرص على دعم المبادرات التي تعزز دور المرأة في العمل البيئي، وتفتح أمامها آفاق المشاركة الفاعلة، لافتةً إلى أن المجلس يضم لجنة البيئة والتغيرات المناخية، والتي تُعنى بمناقشة قضايا المرأة والبيئة ودور المرأة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

كما أكدت مشاركة المجلس في مؤتمرات المناخ الدولية، وإعداد تقارير تعكس رؤية مصر في مجالات تمكين المرأة، وتمويل المشروعات، والتعليم، والأمن الغذائي، والزراعة، وإعادة التدوير، إلى جانب المشاركة في برنامج قادة المناخ، دعمًا لبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في إحداث التغيير

وأوضحت البطوطي أن المجلس يشارك أيضًا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار دعمه لتمكين المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع السيدات والفتيات على تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً أن المبادرة تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد أُطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن المبادرة شهدت إدماج فئة خاصة بالمرأة، إلى جانب تخصيص فئة لمشروعات المرأة وإدراج معيار “التمكين وتكافؤ الفرص” ضمن معايير التقييم، بما يعزز من عدالة المنافسة ويرسخ لمفهوم الشمول، مشيرةً إلى أن عدد المشروعات المقدمة ضمن فئة المرأة بلغ 3182 مشروعًا من إجمالي 17678 مشروعًا خلال الدورات السابقة، وهو ما يعكس تزايد ثقة المرأة في دورها كشريك فاعل في العمل المناخي والاقتصاد الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أعربت البطوطي عن تطلعها إلى خروج الورشة بتوصيات عملية تدعم الجهود الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مصر، مؤكدةً أهمية التعاون المثمر بين الجهات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.