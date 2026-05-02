تحتفل وزارة الثقافة، مع عمال مصر في مختلف محافظات الجمهورية بعيدهم، من خلال إطلاق برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، يستمر طوال شهر مايو الجاري.



وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أهمية الدور الذي يقوم به العمال في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الاحتفال بعيد العمال يمثل فرصة لتعزيز الوعي وترسيخ قيم العمل والانتماء، وهو ما تحرص الوزارة على تحقيقه من خلال برامج وأنشطة متنوعة تُبرز الدور التنموي للعمال، وما يقدمونه من قيم وتقاليد راسخة تتوارثها الأجيال.



ويتضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الورش الإبداعية، ومعارض الفنون التشكيلية، وأمسيات شعرية، إلى جانب عروض فنية ولقاءات تثقيفية، وورش حكي تتناول قضايا العمل، وحقوق العمال وواجباتهم، ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما تشمل الفعاليات لقاءات توعوية حول السلامة المهنية، وسبل التعامل مع ضغوط العمل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والنقاد والمفكرين.



وأوضحت وزيرة الثقافة أن جميع قطاعات الوزارة تشارك في تنفيذ هذه الفعاليات التي تنطلق اليوم احتفاءً بعيد العمال، حيث تضطلع الهيئة العامة لقصور الثقافة بدور محوري من خلال أنشطتها في المحافظات، والتي تشمل تقديم عروض للموسيقى العربية، وعروض كورال الأطفال بعدد من قصور الثقافة، إلى جانب تنظيم ورش فنية ولقاءات تثقيفية، وأخرى تتناول تأثير المرأة العاملة في سوق العمل.