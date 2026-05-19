وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 2026 - 2027.

وقدرت جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2026 - 2027 بمبلغ مليار و213 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل 968 مليون جنيه في اعتمادات العام المالي 2025 - 2026، بزيادة قدرها 245 مليونا و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 25%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 732 مليونا و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025 - 2026 مبلغ 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 142 مليونا و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة 24%.

كما قُدرت جملة الإيرادات للعام المالي 2026 - 2027 بمبلغ 732 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل 590 مليون جنيه في اعتمادات العام المالي 2025 - 2026، بزيادة قدرها 142 مليونا و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 24%.

وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للجهاز للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 481 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025 - 2026 مبلغ 378 مليون جنيه، بزيادة قدرها 103 ملايين جنيه، بنسبة 27%.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2026 - 2027 يعكس تحسنا في المؤشرات المالية للجهاز، سواء من حيث نمو الإيرادات أو ارتفاع صافي الربح أو زيادة الفائض المقدر للحكومة، وهو أمر تُقدره اللجنة في ضوء أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز في تنظيم أنشطة النقل البري الداخلي والدولي.

وشدد قرقر على أهمية أن ينعكس هذا التحسن المالي على تطوير الدور التنظيمي والرقابي للجهاز، خاصة فيما يتعلق بمنظومة نقل البضائع داخليا ودوليا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة، وخفض تكلفة النقل، وتقليل الاعتماد المفرط على النقل الفردي غير المنظم، فضلا عن دور الجهاز في تنظيم حركة الشاحنات، وضبط التراخيص والتصاريح، وتعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وتابع: "إن تعظيم دور الجهاز في هذا الملف من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي، وتحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات التي تنفذها الدولة في البنية الأساسية للنقل واللوجستيات".

وشهد الاجتماع مناقشات واسعة وطرح تساؤلات من أعضاء اللجنة حول خطة الجهاز لتعظيم إيراداته الذاتية من تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خاصة في ضوء التوسع في منظومة النقل واللوجستيات والموانئ الجافة والبرية، وكذلك حول خطة الجهاز للاستفادة من مشروعات الربط اللوجستي في زيادة موارده، وتنظيم حركة الشاحنات، وتعظيم الإيرادات، ودور الجهاز في دعم منظومة النقل واللوجستيات، وخفض تكلفة النقل، وتحسين جودة الخدمات، وضبط سوق النقل البري الداخلي والدولي.