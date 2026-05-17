أكد الشاب محمد المطعني، أحد أصحاب واقعة منع 3 شباب صعايدة من دخول فيلم "أسد" بسبب الجلابية، أن السيكيورتي قال لهم "أنا من المنيا وعارف قيمة الجلابية".

وأوضح المطعني خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على "النهار"، أن السيكيورتي اعترف بأنه يلبس الجلابية بعد انتهاء عمله، لكنه قال "دي تعليمات".

وأشار إلى أنهم كانوا رايحين لفرحة عم خريبش الذي كان سيدخل السينما لأول مرة، ففوجئوا بالمنع كأنه "صاعقة نزلت علينا".

ولفت إلى أن "الموقف وحش جداً، لكن رد فعل الناس على السوشيال ميديا طبطب علينا، ومحمد رمضان عرض ينزل من السعودية مخصوص يحضر معنا الفيلم".

وأكد أن الجلابية هي الزي الوطني المصري للصعايدة والفلاحين، وهي أصلهم وفصلهم وشرفهم الذي يفخرون به ولا يتكسفون منه.

وشدد الشاب محمد المطعني على أنهم لم يعملوا بلبلة أو شغباً أمام الفندق حرصاً على السياحة، مطالباً بعدم تكرار هذه الإهانة لأي مصري يرتدي زيه الوطني.