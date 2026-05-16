لأول مرة في الربيع الحرارة تتخطى حاجز الـ40 درجة.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن طقس الأحد

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:01 م 16/05/2026

طقس حار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها عاجلا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد.

وأوضحت الأرصاد أنه للمرة الأولى خلال ربيع ٢٠٢٦ من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حاجز ٤٠ درجة مئوية.

كما توقعت أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ١٠٠٠ متر على بعض المناطق .

وأشارت الأرصاد أن هذا طبيعة فصل الربيع تغيرات حيث التغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تسجل خلاله.

