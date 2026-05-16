طارق شكري: البرلمان سيناقش قانونًا لإنشاء اتحاد المطورين.. والسلطة التنفيذية متحمسة

كتب : داليا الظنيني

10:52 م 16/05/2026

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين تهدف لتنظيم القطاع.

وأوضح شكري خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن الاتحاد سيصنف الشركات لسبع أو ثماني درجات من (أ) لـ(و).

وأشار إلى أن المشتري سيعرف قدرة المطور وخبرته، فلا ينخدع بسعر منخفض من شركة حديثة العهد دون خبرة.

ولفت المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن "الاتحاد هيحاسب الأعضاء اللي يخطئوا، ممكن ينزل درجته ويديله مهلة يحسن نفسه، ولو محسنش تتوقف رخصة أكل عيشه بالكامل".

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتحاد سيشكل لجان فض منازعات تضم قضائيين وفنيين لحل المشكلات بسرعة بدلاً من المحاكم البطيئة.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن السلطة التنفيذية متحمسة للفكرة، وسيتم تقديم مقترح قانون للبرلمان لمناقشته وإصداره.

مجلس النواب طارق شكري اتحاد المطورين تصنيف الشركات

