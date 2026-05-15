قال والد فتاتي أسيوط المحبوستين في قضية تزوير مفردات مرتبه، إن بناته تورطن في القضية بواسطة محاميهن وليس بناءً على اتهام منه.

وأوضح الأب، خلال مداخلة ببرنامج "كلام الناس" عبر "إم بي سي مصر"، أن المستندات المزورة أظهرت أن دخله الشهري 60 ألف جنيهًا بينما هو موظف حكومي بدخل أقل بكثير، وطليقته هي من دفعت البنات للاعتراف.

وأشار إلى أن الخلافات الأسرية بدأت منذ 10 سنوات عقب الانفصال عن والدتهما، وطليقته رفعت عليه نحو 9 قضايا وصدرت أحكام غيابية لعناوين خاطئة.

ولفت: "أنا بدفع نفقة 9 آلاف جنيه شهرياً مش 800 زي ما بيقولوا، وعندي حكم رؤية لم ينفذ، وما فكرتش يوم في حبس بناتي".

وأكد أنه تحرك فور علمه بالأزمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنقاذهما، وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر بحبسهما 3 سنوات.

وشدد الأب على أن إجراءات الاستئناف تأخرت لحين إيداع أسباب الحكم، وتم بالفعل خلال الأيام الماضية، وينتظر حاليًا تحديد جلسة نظر الاستئناف.

وقضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة الشقيقتين "يسرا ويمنى" بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير محرر رسمي خاص بمفردات مرتب والدهما لاستخدامه في قضية زيادة نفقة.

بدأت الأزمة برفع الفتاتين دعاوى نفقة ضد والدهما لتغطية مصاريف دراستهما ومعيشتهما، حيث قضت المحكمة سابقاً بنفقة قيمتها 800 جنيه.

قدمت الأسرة لاحقاً مستند "مفردات مرتب" منسوب لجهة عمل الأب يثبت تقاضيه راتباً كبيراً (يصل إلى 70 ألف جنيه وفق بعض الروايات)،

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن محرر مفردات المرتب مزور وغير صحيح، مما حوّل القضية إلى جناية تزوير أوراق رسمية واُحتجزت الفتاتان على إثرها منذ 5 مايو 2026.