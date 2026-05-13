ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات الماضية حول خطوات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى دائمة، وذلك بعد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، والتي تضمنت تحديد سعر خاص للعدادات الكودية، إلى جانب بدء وزارة الكهرباء مراجعة ملفات هذه العدادات.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا للكيلووات، مع الإبقاء على معظم أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام الحالي، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين للبحث عن إمكانية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة.

خطوات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى دائمة



قدم الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، في هذا السياق، شرحًا وافيًا لخطوات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى دائمة، من خلال فيديو تم نشره عبر منصات مصراوي المختلفة، تناول خلاله الإجراءات المطلوبة والأوراق اللازمة والشروط الخاصة بعملية التحويل.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي كالتالي:



- من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.

- من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.

- من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.

- من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

- من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

- من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

- أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

وأوضح "الجهاز" أن الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة سيتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح.

زيادات جديدة لتعريفة الكهرباء

وشملت الأسعار الجديدة أيضًا رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا بنسبة زيادة بلغت نحو 72%.

وارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة زيادة بلغت 99%، فيما زادت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا بنسبة 78%، أما باقي المشتركين، فقد أصبحت التعريفة الجديدة 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا بنسبة زيادة بلغت 85%.

وزارة الكهرباء تبدأ مراجعة ملفات العدادات الكودية

بدأت وزارة الكهرباء، في السياق ذاته، منذ أيام مراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف تحديث البيانات والتأكد من مطابقتها للوضع القانوني للعقارات.

وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تستهدف "فلترة" منظومة العدادات الكودية، وضمان محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، إلى جانب تصحيح أوضاع العقارات والوحدات المسجلة بالشبكة القومية للكهرباء.

لجان فنية لمطابقة البيانات بالحالة الواقعية

أوضحت وزارة الكهرباء أن لجانًا فنية وإدارية بدأت أعمال الفحص من خلال مطابقة الأوراق المقدمة لشركات توزيع الكهرباء مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.

