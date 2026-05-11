استقبل حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أنجلينا إيتورست، وعضوية رئيسة القطاع السياسي بالسفارة، أنطونيلا زفيري، وحسن موسى مسؤول الملف السياسي، وذلك في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوفد من السفارة إلى مقر الحزب.

حضور قيادات الحزب والبرلمان

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الحزب والبرلمان، بينهم: أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمينه العام ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، ومحمد الوحش وكيل مجلس النواب، وحسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائب أحمد علاء الدين، والسفير عمرو عباس الأمين المساعد لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

مناقشات حول الأولويات التشريعية

تناول اللقاء نقاشًا موسعًا بشأن أولويات الحزب التشريعية خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لعدد من مشروعات القوانين المطروحة حاليًا أمام مجلس النواب، إذ أكد المشاركون أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من التعامل مع الملفات الشائكة داخل الدولة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها يمثل حافزًا ودافعًا للقوى السياسية المختلفة.

إشادة أوروبية بملفات المناخ والطاقة

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي، من جانبها، عن تقديرها لاهتمام القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس السيسي، بملفات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من دور مصر المحوري في تلك القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.

