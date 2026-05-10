إعلان

رئيس لجنة إعداد "الأحوال الشخصية": الزواج العرفي أزمة قانونية ونتمنى إلغاؤه نهائيًا

كتب : حسن مرسي

07:06 م 10/05/2026

المستشار عبد الرحمن محمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن الزواج العرفي يمثل أزمة قانونية واجتماعية، مؤكدًا أنه صحيح شرعًا إذا استوفى الأركان، لكنه يسبب مشكلات كبيرة، موضحًا أن القانون الجديد لا يعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق.

وأكد رئيس لجنة إعداد القانون، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية Ten، أن الدولة يجب أن تتحرك لإلغاء الزواج العرفي نهائيًا لضمان حقوق الأسر، معقبًا: "أتمنى إلغاء الزواج العرفي لكن الأزهر غير موافق".

وشدد المستشار محمد على أن القانون لا يتضمن أي نص يلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني، مؤكدًا أن التعدد حق شرعي لا قيود عليه.

وأضاف أن القانون ينص وفق تعديلات عام 1985 على إلزام الزوج بإخطار المأذون بزواجه السابق وتقديم عنوان الزوجة الأولى، ويقتصر دور المأذون على إخطارها رسميًا بالزيجة الجديدة دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد.

وأشار إلى أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، إذا أثبتت وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها، موضحًا أن الشريعة والقانون كفلا للزوجة وضع ضوابط استباقية عبر شرط في عقد الزواج يمنع الزوج من التعدد.

وتابع أن هذا الشرط يمنح الزوجة أدوات قانونية لحماية حقوقها إذا خالف الزوج الاتفاق، مضيفًا: "القانون الجديد يوازن بين حقوق الطرفين ويمنح المرأة مساحة من الضمانات الشرعية والقانونية".

ودعا المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، المواطنين إلى قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بدقة قبل التعليق أو تداول معلومات غير صحيحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأحوال الشخصية الزواج العرفي التعدد المستشار عبد الرحمن محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
أخبار مصر

لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
زووم

"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران