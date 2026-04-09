أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، ومائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، بينما يميل للبرودة إلى البارد ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في مصر

أوضحت "الهيئة" خلال بيانها، أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تشمل: تكون شبورة مائية في ساعات الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف.

ولفتت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر







كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 26 درجة / الصغرى 16 درجة

العاصمة الإدارية: العظمى 25 درجة / الصغرى 15 درجة

6 أكتوبر: العظمى 25 درجة / الصغرى 13 درجة

بنها: العظمى 26 درجة / الصغرى 16 درجة

دمنهور: العظمى 24 درجة / الصغرى 14 درجة

وادي النطرون: العظمى 26 درجة / الصغرى 15 درجة

كفر الشيخ: العظمى 24 درجة / الصغرى 14 درجة

بلطيم: العظمى 24 درجة / الصغرى 14 درجة

المنصورة: العظمى 25 درجة / الصغرى 14 درجة

الزقازيق: العظمى 26 درجة / الصغرى 16 درجة

شبين الكوم: العظمى 25 درجة / الصغرى 15 درجة

طنطا: العظمى 24 درجة / الصغرى 14 درجة

دمياط: العظمى 24 درجة / الصغرى 15 درجة

بورسعيد: العظمى 25 درجة / الصغرى 15 درجة

الإسماعيلية: العظمى 27 درجة / الصغرى 16 درجة

السويس: العظمى 26 درجة / الصغرى 15 درجة

العريش: العظمى 25 درجة / الصغرى 13 درجة

رفح: العظمى 24 درجة / الصغرى 12 درجة

رأس سدر: العظمى 24 درجة / الصغرى 16 درجة

نخل: العظمى 25 درجة / الصغرى 9 درجات

كاترين: العظمى 19 درجة / الصغرى 10 درجات

الطور: العظمى 27 درجة / الصغرى 16 درجة

طابا: العظمى 24 درجة / الصغرى 12 درجة

شرم الشيخ: العظمى 25 درجة / الصغرى 18 درجة

الغردقة: العظمى 26 درجة / الصغرى 16 درجة

الإسكندرية: العظمى 23 درجة / الصغرى 13 درجة

العلمين: العظمى 21 درجة / الصغرى 13 درجة

مطروح: العظمى 22 درجة / الصغرى 12 درجة

السلوم: العظمى 23 درجة / الصغرى 13 درجة

سيوة: العظمى 27 درجة / الصغرى 11 درجة

رأس غارب: العظمى 26 درجة / الصغرى 17 درجة

سفاجا: العظمى 27 درجة / الصغرى 16 درجة

مرسى علم: العظمى 28 درجة / الصغرى 17 درجة

شلاتين: العظمى 28 درجة / الصغرى 20 درجة

حلايب: العظمى 26 درجة / الصغرى 19 درجة

أبو رماد: العظمى 25 درجة / الصغرى 18 درجة

رأس حدربة: العظمى 25 درجة / الصغرى 17 درجة

الفيوم: العظمى 27 درجة / الصغرى 13 درجة

بني سويف: العظمى 27 درجة / الصغرى 13 درجة

المنيا: العظمى 28 درجة / الصغرى 11 درجة

أسيوط: العظمى 27 درجة / الصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 28 درجة / الصغرى 15 درجة

قنا: العظمى 28 درجة / الصغرى 16 درجة

الأقصر: العظمى 29 درجة / الصغرى 17 درجة

أسوان: العظمى 30 درجة / الصغرى 18 درجة

الوادي الجديد: العظمى 28 درجة / الصغرى 17 درجة

أبو سمبل: العظمى 30 درجة / الصغرى 18 درجة

