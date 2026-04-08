أكد وائل حسين رئيس الإدارة العامة للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، أن لجان تحكيم جوائز الدولة تم تشكيلها وبدأت عملها نهاية الشهر الماضي.

وقال حسين في تصريحات خاصة لمصراوي: لجان جوائز الدولة لجان سرية لا يعلن عن أسمائها د، مشيرا إلى أن القوائم القصيرة لجوائز الدولة سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر مايو المقبل.

جوائز الدولة

جوائز الدولة تنقسم إلى أربع فئات رئيسية، تُمنح في مجالات الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، وهي:

- جائزة الدولة التشجيعية

- جائزة الدولة للتفوق

- جائزة الدولة التقديرية

- جائزة النيل (أعلى الجوائز، وتُمنح لشخصية واحدة فقط في كل مجال)

أهم شروط الترشح لكل فئة:

أولًا: جائزة الدولة التشجيعية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا (مع مطالبات حالية برفع السن لـ45 عامًا).

- أن يكون العمل المُقدَّم منشورًا خلال السنوات الخمس السابقة.

- أن يكون العمل منشورًا في جهة معترف بها (دار نشر رسمية أو جامعة أو مجلة علمية محكّمة).

- تُقدَّم عبر جهة ترشيح معتمدة (مثل الجامعات، النقابات، أو دور النشر).

ثانيًا: جائزة الدولة للتفوق

- تمنح لمن تجاوز 45 عامًا.

- تُشترط مساهمات ملموسة في مجال التخصص (أدبي، فني، علمي...).

- يمكن الترشح من قبل الجهات أو بالتقديم المباشر وفقًا للائحة.

ثالثًا: جائزة الدولة التقديرية

- تُمنح عن مجمل الإنجاز في مجال بعينه.

- لا تشترط عملًا بعينه بل مسيرة كاملة من العطاء والإسهام.

- يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية، وذو سمعة علمية أو إبداعية متميزة.

رابعًا: جائزة النيل

- تُعد أعلى وسام ثقافي في مصر، وتمنح لشخصية بارزة واحدة فقط في كل مجال سنويًا.

- تُرشح من جهات كبرى، ولا تُمنح بالتقديم الفردي.

- يشترط أن تكون إنجازاته أثّرت في الثقافة المصرية والعربية بشكل واضح.