كتب- أحمد العش:

طرح الإعلامي عادل حمودة تساؤلًا على الإعلامي محمود سعد بشأن مدى معرفته بالوزراء الحاليين، مقارنةً بما كان عليه الوضع في السابق، قائلًا: "هل تعرف الوزراء الحاليين؟ ولماذا كنت تعرف وزير الإسكان بسهولة زمان؟".

ورد "سعد" خلال ظهوره في بودكاست "حقك تعرف" المذاع على "الراديو 9090" ، أنه اطّلع على أسماء الوزراء الجدد من خلال القراءة عنهم، دون أن يكون هناك ارتباط مباشر أو معرفة تفصيلية كما كان يحدث في الماضي.

وأكد أن أسماء الوزراء في حد ذاتها لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، موضحًا أن الاختلاف في الأسماء لا يغيّر من الواقع شيئًا، سواء كان الاسم محمد أو حسانين أو منى أو جيهان.

وأشار إلى أن جميعهم يتحملون مسؤوليات متشابهة، سواء كانوا وزراء جددًا أو قدامى، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم.

وشدد محمود سعد، في سياق متصل، على أن دور الصحفيين يقتصر على تقديم الفكر والرأي، بينما تبقى صناعة القرار والتأثير الحقيقي في حياة المواطنين بيد المسؤولين.

وأضاف أن القرارات التي تمس حياة الناس اليومية لا يصنعها الإعلاميون، بل الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن مهمته الأساسية تظل في الاقتراب من الناس والاستماع إليهم ونقل واقعهم.