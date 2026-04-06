برلمانية تهاجم الحكومة بسبب قانون الإدارة المحلية: "أتت بقانون لم تنفض عنه الغبار"

كتب : نشأت حمدي

11:21 م 06/04/2026

مجلس النواب- أرشيفية

أعلنت النائبة ايرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ووجهت "سعيد"، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، هل حكومة الدكتور مصطفي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات، لتستعين بقانون من أيام رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل؟.

وتابعت: هل الحكومة تفتقد للمستشارين القانونين، الذين لم يكلفون أنفسهم بتنفيض التراب مع القانون المقدم منها، والذي لا يتناسب مع التحول الرقمي التي دعت إليه الحكومة.

وأكدت، أن القانون المقدم من الحكومة، يتصادم صدام صريح مع الدستور، والتطبيق العملي منتقدة عدم قيام الحكومة بمراجعة القانون، لافتة إلى أن الحكومة كالعادة تنفرد بالقرار والرؤية، قائلة: "ياريت حتى الحكومة محدثة القانون نحن نرفض القانون رفضًا قاطعًا".

واختتمت حديثها: "نحتاج قانون جديد يقترب من بسطاء المصريين ولا تنفرد الحكومة به".

مجلس النواب قانون الإدارة المحلية الحكومة الإصلاح والتنمية

