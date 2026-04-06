شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويوجه بمواصلة جهود خفض معدلات التضخم، ووصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط، و"الشيوخ" يرفض مقترح ربط الترقية بالأداء لموظفي "حماية المنافسة".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا.

مدبولي ونظيره المغربي يشهدان توقيع وثائق تعاون لتعزيز الشراكة بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيرة المغربي عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، توقيع عقد عدد من وثائق التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي.

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط – تفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرته 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، من بينها السفينة (AAI PRELUDE) التي ترفع علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 229 مترًا وعرضها 32 مترًا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدر بنحو 63 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.

"الشيوخ" يرفض مقترح ربط الترقية بالأداء لموظفي "حماية المنافسة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومناقشات تفصيلية حول بنود القانون.

إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمتابعة من رئيس الوزراء.

قبل عيد الأضحى.. تشغيل مجزر فاقوس لخدمة 900 ألف مواطن بالشرقية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي اليوم لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 26 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

