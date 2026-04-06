إعلان

محلية النواب تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

كتب : نشأت حمدي

02:36 م 06/04/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمود شعراوي، الشكر لرئيس الجمهورية على إصدار توجيهات بسرعة صدور قانون الإدارة المحلية، لأهميته السياسية.

شعراوي: جلسات الحوار المجتمعي عن المحليات تعدت 70 جلسة

ولفت إلى مناقشة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لمشروع قانون مقدم من الحكومة ينظم الانتخابات والإدارة المحلية، وأشار إلى وجود عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح، وقال: "تم عقد جلسات تعدّت 70 جلسة في حوار مجتمعي كبير، وشارك نحو 150 نائبًا، ولما تم العرض على الجلسة العامة كان هناك عدم توافق كبير بين النواب".


وأضاف شعراوي: "نحن في احتياج شديد لاستكمال الجزء التشريعي ومناقشة القانون مع النواب والحكومة"، مشيرًا إلى أنه خلال العشر سنوات حدثت تطورات وتغييرات كبيرة جدًا، وأصبح مشروع القانون بحاجة إلى التعديل.

وقال إن الوزارة استحدثت منصب نائب المحافظ، ولفت إلى أن المشروع يفتقر لبعض الأمور، مضيفًا: "نتكلم في قانون الحكومة المقدم في 2016، بالإضافة إلى 3 زملاء تقدموا بمشروعات قوانين، وهم: النائب محمد عطية الفيومي، والنائبة سحر عتمان، والنائب عمرو درويش"، واستطرد: "قانون الحكومة به معوقات كثيرة، وسنناقشه ونناقش القوانين الأخرى، ويجب أن نخرج بقانون منضبط ومتوازن".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية رئيس الجمهورية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

