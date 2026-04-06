محافظ الجيزة يتفقد مديرية الإسكان ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ

كتب : أحمد الجندي

12:21 م 06/04/2026

أجري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة زيارة تفقدية إلى مقر مديرية الإسكان والمرافق وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضع حلول عاجلة

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندسة عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان ومسئولي الإدارات والقطاعات حول المشروعات الجاري تنفيذها من خلال مديرية الإسكان وأبرز معوقات العمل التي تواجه بعض المشروعات، موجهاً بسرعة التعامل معها ووضع حلول عاجلة لضمان عدم تأثر معدلات التنفيذ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وشدد المحافظ على مدير مديرية الإسكان علي أهمية التنسيق الفوري والفعال بين مديرية الإسكان وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتبسيطها توفيرًا للوقت والجهد وتقليلًا للأعباء المالية.
إنشاء وتطوير مباني الدواوين الجاري

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة إنجاز المشروعات التابعة للمديرية وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير مباني الدواوين الجاري تنفيذها بعدد من المراكز لما لها من دور في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

تحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الجيزة.

