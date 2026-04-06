شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمسافرين من طقس الساعات المقبلة


كتب- محمد فتحي:

05:55 ص 06/04/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن الشبورة المائية المتواجدة على الطرق قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من: "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج من "2-3" م، كما أن نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة وأمطار طقس الساعات المقبلة الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس شبورة على الطرق أمطار كثيفة أمطار درجات الحرارة

