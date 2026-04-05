إعلان

تعيين نادر عبدالحليم نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية

كتب : محمد صلاح

02:21 م 05/04/2026 تعديل في 02:55 م

هيئة الطاقة الذرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور نادر عبدالحليم نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية.

شغل الدكتور نادر عبدالحليم عددًا من المناصب القيادية، من بينها رئيس قسم المفاعلات، ووكيل شعبة المفاعلات الذرية للشئون التكنولوجية، كما تولى منصب مدير مفاعل مصر البحثي الأول، إلى جانب إدارته السابقة لاستخدامات مفاعل مصر البحثي الثاني.

وتمكن عبدالحليم من المساهمة في تطوير استخدامات مفاعل مصر البحثي الثاني في مجالات متعددة، من بينها تحليل العناصر بطريقة التنشيط اليوترونى، إنتاج بعض النظائر المشعة ذات التطبيقات الطبية واالصناعية، إلى جانب تحسين ألوان حجر التوباز بالتشعيع النيوترونى.

شارك الدكتور نادر عبد الحليم في عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تولى دور الباحث الرئيسي في أحد المشروعات المعنية بتحديث بيانات الانشطار النووي، إلى جانب مشاركته في مشروعات أخرى تتناول إدارة الوقود النووي، وتحسين أساليب الحسابات النيوترونية، ودعم أمان وتشغيل المفاعلات البحثية، كما يتولى دور المنسق الوطني لأحد مشروعات الأفرا (AFRA) المعنية بتشغيل وأمان واستخدامات المفاعلات البحثية.

كما ساهم في نشر أكثر من 70 بحثًا علميًا في مجلات دولية محكمة ومؤتمرات علمية متخصصة، إلى جانب إشرافه على عدد من رسائل الدراسات العليا ومشاركته في التدريس بجامعة الإسكندرية.

1001612700

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الطاقة الذرية نادر عبدالحليم مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق