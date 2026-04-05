إعلان

"القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة هويدا مصطفى ونيفين كامل لاختيارهما بتشكيل هيئة الاستعلامات

كتب : نور العمروسي

02:00 ص 05/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى كلٍ من الدكتورة هويدا سيد مصطفى، بمناسبة اختيارها نائبًا لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونيفين كامل لاختيارها عضوًا بمجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 161 لسنة 2026، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدة أن الدكتورة هويدا مصطفى ونيفين كامل تمثلان نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية القادرة على العطاء والتميّز في مواقع المسؤولية، بما تمتلكانه من خبرات مهنية ورؤى وطنية تسهم في دعم منظومة العمل الإعلامي وتعزيز دور الهيئة في نقل الصورة الحقيقية لمصر.

وأضافت أن هذا الاختيار يعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة متميزة وكفاءة عالية في مختلف المجالات، ويجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها في مواقع صنع القرار، معربةً عن خالص تمنياتها للدكتورة هويدا سيد مصطفى والسيدة نيفين كامل بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الوطنية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمل عمار القومي للمرأة هيئة الاستعلامات

إعلان

المزيد

إعلان

