إعلان

الصحة العالمية: مصر خالية من التراكوما وتصل إلى "المستوى الصفر".. القرار جاء بعد سنوات من البحث

كتب : حسن مرسي

10:36 م 03/04/2026

مصر خالية من التراكوما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الأستاذ الدكتور عصام الطوخي، أستاذ طب العيون وعضو لجنة الـ7 بمنظمة الصحة العالمية، عن نجاح مصر في الوصول إلى "المستوى الصفر" في معدلات الإصابة بمرض التراكوما (الرمد الحبيبي)، ليعلن رسميًا خلو البلاد من هذا المرض الذي ظل لعقود أحد المسببات الرئيسية لفقدان البصر في مصر والعالم.

وأوضح الطوخي خلال استضافته في برنامج "مصر تستطيع" فايق على قناة "dmc" أن هذا الإنجاز جاء بعد سنوات من العمل والبحث الميداني.

وأضاف أستاذ طب العيون أن مرض التراكوما ارتبط تاريخيًا بمصر لدرجة أن عساكر حملة بونابرت هم من نقلوه إلى أوروبا قديماً، لكن الدولة المصرية الحديثة استطاعت القضاء عليه تمامًا.

وأشار الطوخي إلى فخره بكونه عضواً في اللجنة الدولية المكونة من 7 خبراء بمنظمة الصحة العالمية، والتي اتخذت القرار الرسمي بإعلان مصر دولة خالية من التراكوما بعد سنوات من العمل والبحث الميداني.

وتابع الدكتور عصام الطوخي أن سر النجاح في القضاء على المرض يكمن في التركيز على "الوقاية" ونشر الوعي الصحي، من خلال تدريب الأمهات على العادات الصحية السليمة، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي والوجه للأطفال، مما منع انتقال العدوى بشكل جذري.

وأكد أستاذ طب العيون وعضو لجنة الـ7 بمنظمة الصحة العالمية، أن هذا النهج الوقائي كان أكثر فعالية من العلاج وحده.

وأشار عضو لجنة الـ7 بمنظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإعلان يمثل شهادة دولية جديدة على تطور المنظومة الصحية في مصر وقدرتها على القضاء على الأمراض المستعصية والمزمنة التي طالما أرقت المجتمع المصري.

وأكد الدكتور عصام الطوخي أن العقل المصري قادر على تحقيق المعجزات في المجال العلمي والبحثي عند توفر الفرصة والدعم، داعيًا إلى مزيد من الاستثمار في البحث العلمي والصحة العامة للحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التراكوما طب العيون الرمد الحبيبي الصحة العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

