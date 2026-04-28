أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تطبيق منظومة متخصصة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة داخل شوارع المحافظة.

وأكد " الأنصاري"، توفير مأوى مخصص لاستقبال هذه الحيوانات لفترات زمنية محددة في إطار خطة منظمة تهدف للحفاظ على السلامة العامة.

وأوضح المحافظ، خلال لقائه مع الصحفيين بديوان عام المحافظة، أن الكلاب الضالة يتم نقلها إلى المأوى، حيث تخضع لبرنامج علاجي متكامل يشمل الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تلقي جرعات التحصين المطلوبة، بما يسهم في الحد من مخاطر انتشار الأمراض.

وأشار الأنصاري إلى أن المنظومة تعتمد على مبدأ "العلاج ثم الإطلاق"، حيث يتم إعادة الكلاب إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من تلقيها الرعاية الصحية والتحصينات اللازمة، بما يتوافق مع المعايير الصحية وقواعد الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الحيوانات، من خلال تطبيق أساليب علمية وإنسانية للتعامل مع الظاهرة بشكل مستدام.