تصوير - إسلام فاروق:

انتهى قرار غلق المحال مساء الاثنين، إذ حرصت المحال والمقاهي على تطبيق قرار الغلق في تمام الساعة 11 مساءً، وذلك خلال جولة ميدانية رصدتها عدسات "مصراوي" للتأكد من الالتزام بتعليمات الدولة في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم مواعيد عمل الأنشطة التجارية.

ووثقت الجولة التزامًا ملحوظًا من أصحاب الكافيهات والمحال، إذ أظهرت الصور إغلاق المحال في الموعد المحدد، لا سيما بشارع خاتم المرسلين بمحافظة الجيزة، دون رصد أي مخالفات تُذكر خلال توقيت التطبيق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن القرارات المنظمة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط في الشارع ودعم جهود ترشيد الطاقة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات.

