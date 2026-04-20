قدّم طلاب الدفعة 57 بكلية الطب للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة تبرعًا طبيًا لصالح مستشفى باب الشعرية الجامعي، وذلك في نموذج يعكس ما اكتسبوه من قيم الإيثار وخدمة المجتمع في الأزهر الشريف.

أجهزة رعاية مركزة حديثة هدية من طلاب طب الأزهر لمستشفى باب الشعرية

شمل التبرع أجهزة رعاية مركزة حديثة بقيمة مليون و200 ألف جنيه، دعمًا للمنظومة الصحية، وسعيًا للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وأكد الطلاب، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لما تعلموه في الأزهر الشريف من قيم الرحمة والتكافل والنفع العام، مشيرين إلى أن دور الطبيب لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة المرضى.

وأضافوا أن التبرع يمثل رسالة عملية تعكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتجسد ما يحرص الأزهر على غرسه في طلابه من قيم إنسانية وأخلاقية.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز قدرات مستشفى باب الشعرية الجامعي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

