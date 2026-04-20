إعلان

بـ1.2 مليون جنيه.. طلاب طب الأزهر يتبرعون بأجهزة رعاية مركزة لمستشفى باب الشعرية

كتب : أحمد العش

08:03 م 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدّم طلاب الدفعة 57 بكلية الطب للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة تبرعًا طبيًا لصالح مستشفى باب الشعرية الجامعي، وذلك في نموذج يعكس ما اكتسبوه من قيم الإيثار وخدمة المجتمع في الأزهر الشريف.
شمل التبرع أجهزة رعاية مركزة حديثة بقيمة مليون و200 ألف جنيه، دعمًا للمنظومة الصحية، وسعيًا للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.
وأكد الطلاب، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لما تعلموه في الأزهر الشريف من قيم الرحمة والتكافل والنفع العام، مشيرين إلى أن دور الطبيب لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة المرضى.
وأضافوا أن التبرع يمثل رسالة عملية تعكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتجسد ما يحرص الأزهر على غرسه في طلابه من قيم إنسانية وأخلاقية.
ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز قدرات مستشفى باب الشعرية الجامعي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

2

اقرأ أيضًا:

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طب الأزهر جامعة الأزهر مستشفى باب الشعرية الجامعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
3 أبراج لا تخدعها الكلمات.. حدس قوي يقرأ ما وراء الوجوه
نصائح طبية

3 أبراج لا تخدعها الكلمات.. حدس قوي يقرأ ما وراء الوجوه
هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)