أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الـ31 من الخطة التدريبية (2025 - 2026) خلال الفترة (20 - 23) أبريل، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وقالت الوزيرة، إن الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثين سيشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وسيتم تنفيذ 3 برامج تدريبية، وهي برنامج التحركات السكانية ومؤشرات المتابعة والتقييم وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية وبرنامج تأهيل رئيس مركز /مدينة/حي – النسخة الثانية.

من جانبه، أشار مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة الدكتور عصام الجوهري إلى أن البرامج التدريبية المستهدفة في الأسبوع التدريبي الـ31 تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي.