اليوم.. وزيرة التنمية المحلية: انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 بمركز بسقارة

كتب : محمد نصار

08:30 ص 20/04/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الـ31 من الخطة التدريبية (2025 - 2026) خلال الفترة (20 - 23) أبريل، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وقالت الوزيرة، إن الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثين سيشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وسيتم تنفيذ 3 برامج تدريبية، وهي برنامج التحركات السكانية ومؤشرات المتابعة والتقييم وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية وبرنامج تأهيل رئيس مركز /مدينة/حي – النسخة الثانية.

من جانبه، أشار مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة الدكتور عصام الجوهري إلى أن البرامج التدريبية المستهدفة في الأسبوع التدريبي الـ31 تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بنسبة تصل إلى 11%.. ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تجدد إغلاق مضيق هرمز
اقتصاد

بنسبة تصل إلى 11%.. ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تجدد إغلاق مضيق هرمز
بعد مد المهلة لـ6 أشهر.. الأوراق المطلوبة ورابط التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

بعد مد المهلة لـ6 أشهر.. الأوراق المطلوبة ورابط التصالح في مخالفات البناء
هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
رغم الأزمة المالية.. تحرك من الزمالك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

رغم الأزمة المالية.. تحرك من الزمالك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)