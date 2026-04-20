أطلقت وزارتي الأوقاف والتضامن، في فبراير الماضي، مبادرة "زاد آل البيت - المحروسة"، لتوزيع الوجبات الساخنة على الأولى بالرعاية، والتي تشرف عليها مؤسسة حي على الوداد.

وقال المهندس تامر شمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد لعلوم القرآن وإحياء الترات، إن المؤسسة حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة التميز، في مسابقة "أهل الخير٢" للإطعام، وتم تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد عام فقط من تدشين المؤسسة.

ولفت شمعة، خلال كلمته بمجالس النور العلمية بالحسين، إلى الخدمات الكثيرة التي تقدمها المؤسسة قائمة على الجهود الذاتية، دون تلقي أي تبرعات، ويأتي ذلك انطلاقًا من محبة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف أن المؤسسة تقدم ضمن مبادرة "زاد آل البيت - المحروسة"، ما يقرب من أربعة آلاف وجبة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي القاهرة وبني سويف، وجار العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد الوجبات.

وأشار شمعة، إلى أن مبادرة "زاد آل البيت - المحروسة"، تم إطلاقها في فبراير الماضي بالتعاون مع وزارتي التضامن والأوقاف، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التيسير علي الشعب المصري، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للمصريين.

ولفت رئيس مؤسسة حي على الوداد، إلى أن مبادرة زاد آل البيت، لم تقتصر على توزيع وجبات بالقاهرة، بل امتدّت إلى محافظات "الإسكندرية- كفر الشيخ - وبني سويف"، وجار تجهيز أول سيارة لتوزيع الوجبات بجوار مسجد سيدي العارف بمحافظة سوهاج خلال أسبوع.

وأشار إلى أنه تجرى حاليا التوسعات في المطبخ الأساسي للمؤسسة بشارع قصر الشوق خلف مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، لزيادة عدد الوجبات المقدمة للمحتاجين يوميًا إلى خمسة آلاف.

وأوضح أن الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، يشغل منصب رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة، عضو مجلس الأمناء، ويتولى الشيخ جابر بغدادي منصب الأمين العام، والمستشار محمد جمال منصب رئيس مجلس الإدارة.

ووجه المهندس تامر شمعة، الشكر إلى وزارات "الداخلية والأوقاف والتضامن" ومحافظتي "القاهرة وبني سويف"، وكل من يقدم يد العون لمؤسسة حي على الوداد لعلوم القرآن وإحياء التراث، لتؤدي رسالتها خدمة للدين والوطن.