حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح بتوخي الحيطة والحذر، نظرا لاستمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسبب الرمال المثارة المنقولة.

وفي بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أكدت أنه من المتوقع أن تتقدم هذه الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى وجود أتربة أخرى على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.