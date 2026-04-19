تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للمستشار الجليل عمر مروان لمنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة عين شمس، اليوم.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن المستشار عمر مروان، هو أحد الكفاءات القانونية التي اعتمدت عليها الدولة المصرية في مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن منح المستشار عمر مروان الدكتوراة الفخرية يأتي تقديرًا لإسهاماته في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز العمل المؤسسي، والدور المحوري الذي أداه في جميع المناصب التي تولاها.