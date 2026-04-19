عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات مشروعات التحول الرقمي داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الجهاز، من بينهم الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، وأحمد فتحي نائب رئيس الجهاز، إلى جانب أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ مجموعة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

وبحسب بيان وزارة التموين، الأحد، تم عرض تفاصيل تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز ليصبح منصة رقمية موحدة تقدم خدماتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام، بما يساهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتحسين استقرار الأنظمة، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الأنظمة الداخلية وتطوير قنوات التواصل الرقمي مع المستفيدين، الأمر الذي انعكس على رفع مستوى رضا المستخدمين وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

ووجّه الوزير، بسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، ليكون نافذة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز وتدعم تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.

كما جرى استعراض مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، والتي تشمل مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، وإدارة الموارد البشرية، ولوحات متابعة مؤشرات السجل التجاري بشكل لحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية، بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية لدعم العمل الرقابي.

وأوضح الحضور أن تنفيذ المنظومة الرقمية مر بعدة مراحل بدأت بالتحليل والتصميم، ثم التطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، حيث تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي في فبراير 2026، ما ساهم في تعزيز الرقابة اللحظية وتقليل التدخل البشري ورفع كفاءة المتابعة وتحسين الشفافية.

وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في دعم خطط التحول الرقمي بجميع الجهات التابعة، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء، مع التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار.

ووجّه الوزير بضرورة استمرار تطوير الموقع الإلكتروني ومنظومة العمل الداخلي بشكل مستمر، باعتبارهما نموذجًا متكاملًا يعكس مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي داخل الجهاز.