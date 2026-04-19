يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، في إطار متابعة جهود الدولة لدفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل جولة مدبولي تفقد عدد من المشروعات في قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والخدمات، إلى جانب افتتاح مشروعات جديدة تستهدف دعم التنمية الشاملة بالمحافظة، وتعزيز جودة الحياة لأهالي شمال سيناء.