قال الإعلامي عمرو أديب، إن دول الخليج ستعود سريعًا إلى سابق عهدها رغم الاستهدافات التي طالت مناطق حيوية، مؤكدًا أن دبي والكويت والبحرين ستتعافى بسرعة بفضل قوتها الاقتصادية وبنيتها الأساسية.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تتأثر اقتصاديًا بشكل أكبر عند الأزمات، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة، أزمة كورونا، والأحداث الأخيرة كلها انعكست على الاقتصاد المحلي، الذي يتأثر سريعًا بسبب تركيبته وضعف الإنتاج المحلي.

وأضاف أن جذب الاستثمارات والسياحة وعودة الأموال الساخنة ليست أمورًا سهلة، وأن الحفاظ على سعر الدولار وإعادة عجلة الإنتاج يتطلب جهدًا كبيرًا من صانع القرار المصري، خاصة أن البلاد تلقت ضربات اقتصادية قوية.

وأشار أديب إلى أن مصر تحتاج إلى إعفاء جزء من ديونها، كما حدث في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، حيث ساهم ذلك في تنفس الاقتصاد المصري آنذاك، مؤكدًا أن الدين الحالي البالغ 164 مليار دولار يثقل كاهل الدولة ويعرقل مسارها الاقتصادي.

وشدد على أن المبادرات الفردية لسداد الدين ليست ذات جدوى، وأن الحل يكمن في تحرك دولي عبر مؤتمر اقتصادي يمنح مصر إعفاءً جزئيًا من ديونها، بما يتيح لها استعادة التوازن والاستقرار.