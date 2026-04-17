الثقافة: خطة لتوسيع العروض الفنية بمحطات المترو وتحويلها لمنصات إبداعية يومية

كتب : محمد لطفي

01:23 م 17/04/2026

وزير النقل العروض الفنية في المترو تجربة ثقافية را

أعرب الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الخميس 16 أبريل 2026، عن سعادته وتقديره لجهود وزارة الثقافة، مثمنًا اهتمامها بالمحتوى المقدم داخل محطات مترو الأنفاق من خلال العروض الفنية التي تجمع بين التراث المصري والموسيقى الحديثة، بما يسهم في نشر حالة من البهجة بين جماهير ورواد وسائل النقل الجماعي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتوسيع قاعدة الجمهور المستفيد من العروض الثقافية، موضحة أن التجربة تستهدف تقديم محتوى فني هادف يجمع بين نشر الوعي وإدخال البهجة والتعريف بالقيم الثقافية.

وأضافت، بحسب بيان وزارة الثقافة، الجمعة، أن التفاعل الإيجابي من الجمهور في محطات عدلي منصور وإمبابة والعباسية وجامعة القاهرة والمرج يعكس نجاح التجربة واستحسان المواطنين لها، باعتبارها “وجبة معنوية” تسهم في كسر روتين الحياة اليومية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال هذه العروض إلى تحقيق العدالة الثقافية، عبر نشر الفنون في الفضاءات العامة وتحويل محطات المترو إلى منصات نابضة بالإبداع والتنوع الثقافي.

كما أشارت إلى أن العروض شملت الموسيقى والغناء والعروض المسرحية القصيرة والفنون الشعبية، بما يعكس ثراء الهوية الثقافية المصرية ويعزز حضور الفن في الحياة اليومية، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور المترو.

وكشفت وزيرة الثقافة عن إعداد أجندة متكاملة للعروض الفنية داخل محطات مترو الأنفاق، سيتم إتاحتها عبر تطبيق إلكتروني يتيح للجمهور متابعة المواعيد والأماكن بسهولة، بما يضمن استمرارية وتنوع الفعاليات.

وأكدت أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين مؤسساتها، ودمج التكنولوجيا في العمل الثقافي، بما يسهم في تحسين تجربة الجمهور وتعزيز التفاعل مع الفنون في الحياة اليومية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
أخبار المحافظات

بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
حوادث وقضايا

سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
معلومات لا تعرفها عن "ليلو".. أشهر طفلة في عالم الكرتون
علاقات

معلومات لا تعرفها عن "ليلو".. أشهر طفلة في عالم الكرتون
ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر
مصراوى TV

ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر

