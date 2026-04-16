شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، وموافقة الحكومة على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي، وبيان عاجل من أكاديمية الفنون بشأن أزمة "قبول طالب السينما".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

السبت المقبل.. مدبولي يشهد الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

أبرزها توفيق أوضاع بعض الكنائس.. الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة على 7 قرارات مهمة، جاءت على النحو التالي:

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية وتعيين وزير المالية متحدثًا رسميًا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة وبما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.

بيان عاجل من أكاديمية الفنون بشأن أزمة "قبول طالب السينما"

أصدرت أكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة، منذ قليل، بيانا كشفت خلاله حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

غرامات وإجراءات جديدة من “الأعلى للإعلام” بحق وسائل إعلام وبرامج رياضية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، القرارات التي أصدرها بشأن عدد من الموضوعات التي كانت محل التحقيقات، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي تضمنت ما يلي:

أول بيان لجامعة الأزهر بشأن اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين

أصدرت جامعة الأزهر، بيانًا بشأن واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين أمس، بعد ساعات من ولادتها على يد سيدة مختطفة.

ضياء رشوان: الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلومات

قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن هناك آلاف القضايا التي يتم التحقيق فيها يوميًا، بينما يتم حظر النشر في عدد محدود منها، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُقصد به تقييد العمل الصحفي، وإنما يأتي في إطار تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

رئيس "شمال القاهرة" يكشف لمصراوي حقيقة التفتيش على عدادات الكهرباء للعاملين

قال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن وجود حملات أو تفتيش على منازل العاملين بالشركة.

