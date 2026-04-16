يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد السياسي الراهن في المنطقة، واصفا المرحلة التي نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لا تزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة في آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.