نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، في توجيه ضربة قوية لتجار الخردة المتورطين في سرقة مهمات الكهرباء بمحافظة الأقصر.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن بالشركة، بقيادة اللواء شعيب الأشعابي، وبمشاركة العميد محمد الشناوي مدير عام الأمن للمنطقة الجنوبية، عن تورط عدد من تجار الخردة في الاتجار بمهمات كهربائية مسروقة، شملت زوايا حديد أبراج الجهد العالي وموصلات ألومنيوم.

وجاءت المعلومات بعد جهود ميدانية مكثفة بالتنسيق مع حراس الخطوط المتعاقدين، حيث تم تحديد أسماء المتورطين وأماكن تخزين المضبوطات، وتم تمرير تلك المعلومات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر حملة موسعة، مدعومة بقوات من الأمن، استهدفت عددًا من مخازن الخردة، وأسفرت عن ضبط 6 متهمين، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من مهمات الكهرباء، من بينها زوايا أبراج جهد عالٍ وموصلات ألومنيوم ومعدات أخرى تخص شركات التوزيع.

ومن جانبه، قام المهندس أيمن مصطفى، المختص بخطوط كهرباء الأقصر، بمعاينة المضبوطات والتعرف على المهمات الخاصة بالشركة، تمهيدًا لإعداد تقرير فني شامل لإرفاقه بالمحضر، تمهيدًا لعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء استمرار حملاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة مهمات الشبكة، لما تمثله من خطر مباشر على استقرار التغذية الكهربائية وسلامة المواطنين.