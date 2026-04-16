قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البحث العلمي الزراعي هو المحرك الأساسي لتطوير القطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة التكامل التام بين مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لتقديم حلول مبتكرة تخدم المزارع المصري بشكل مباشر وتساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تعزيز الأمن القومي الغذائي.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور سعيد سليمان، أستاذ ورئيس قسم الوراثة الاسبق بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وصاحب أصناف "عرابي" للأرز ، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة سبل الاستفادة من الابتكارات البحثية في مواجهة ندرة المياه والملوحة.

فتح آفاق التعاون الميداني





ويأتي هذا اللقاء في إطار تبني الوزارة للمنجزات العلمية الوطنية، وفتح آفاق التعاون الميداني بين مراكزها البحثية والكوادر الأكاديمية بالجامعات المصرية، بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

تقييم سلالات الأرز "عرابي 5" و "عرابي 6"

ووجه فاروق خلال اللقاء بإمكانية وضع بروتوكول تعاون فني مع مركز البحوث الزراعية، لتقييم سلالات الأرز "عرابي 5" و "عرابي 6" من خلال اجراء تجارب، يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، في المناطق المتأثرة بالجفاف والملوحة على مستوى الجمهورية، وفقا للأسس والقواعد العلمية، إضافة إلى إدراج سلالات قمح "عرابي 1881" و "عرابي 56" ضمن خطة التقييم.

وكلف الوزير الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا البروتوكول، مع ضمان تمثيل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، لضمان لتعزيز المرجعية العلمية للتجارب.

ووجه فاروق، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بسرعة إنهاء إجراءات الفحص لصنفي الأرز ، "عرابي 3" و "عرابي 4".