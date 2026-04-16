نشرة التوك شو| توقعات باستمرار ارتفاع النفط.. وموسى يتحدث عن الخطوط الحمراء المصرية

كتب : أحمد العش

01:43 ص 16/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

وزير البترول الأسبق: أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق 100 دولار لمدة عام

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن دول الخليج تعرضت لخسائر كبيرة جراء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز.

عبد المنعم سعيد: تحركات مصرية مكثفة لتمديد الهدنة ومنع التصعيد الإقليمي

سلّط الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والكاتب السياسي، الضوء على الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الدولة المصرية في التوقيت الراهن، مؤكداً أن تحركات القاهرة تهدف بشكل أساسي إلى استدامة الهدنة والحيلولة دون انهيارها، وهو ما قد يدفع المنطقة نحو أتون صراع واسع النطاق، مشدداً على ضرورة المضي قدمًا في المسار الدبلوماسي المصري لمنع التصعيد.

أحمد موسى: واشنطن تدرك تماماً "خطوطنا الحمراء" بشأن السد الإثيوبي

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن العقيدة المصرية تقوم على عدم الاعتداء على الآخرين، مع التمسك ببناء وامتلاك قوة عسكرية رادعة قادرة على تأمين الدولة وحماية مقدراتها، مستشهداً بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حملت رسائل حاسمة للجميع بأن "محدش يقدر" على المساس بمصر، واصفاً الدولة المصرية بأنها دولة تتمتع بشرف الخصومة والأداء.

خبير: 5 عوامل تقف وراء تراجع الدولار

أكد الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أن الهبوط الملحوظ في سعر صرف الدولار ليقل عن حاجز الـ 52 جنيهًا، يأتي نتيجة لحزمة من المعطيات الاقتصادية الإيجابية.

وزير البترول الأسبق أحمد موسى السد الإثيوبي حرب إيران مضيق هرمز أسعار النفط

فيديو قد يعجبك



محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال
زووم

محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال
لتخفيف الأعباء على المتقدمين.. الحكومة توسّع مراكز التقييم الوظيفي بالمحافظات
أخبار مصر

لتخفيف الأعباء على المتقدمين.. الحكومة توسّع مراكز التقييم الوظيفي بالمحافظات
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
زووم

أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
بعد أزمته مع الأهلي.. أبرز المعلومات عن الحكم الدولي محمود وفا؟
رياضة محلية

بعد أزمته مع الأهلي.. أبرز المعلومات عن الحكم الدولي محمود وفا؟
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 2027
شئون عربية و دولية

مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 2027

