أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن السيرك القومي خرج بشكل رسمي من دائرة الاتهام في قضية تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لحادث مأسوي، بعد أن هجم عليها أسد في سيرك القومي بالعجوزة أثناء العرض.

تامر عبد المنعم: كاد الأسد أن يفتك بالطفلة لولا تدخل الجمهور

قال "عبد المنعم" في تصريحات خاصة لمصراوي: "كما خرجت الفنانة لوبا الحلو من القضية بكفالة قدرها 20,000 جنيه، وضبط وإحضار المصور، وفسخ التعاقد مع الشركة صاحبة امتياز التصوير في السيرك القومي".

وأضاف رئيس البيت الفني للفنون الشعبية: "كاد الأسد أن يفتك بالطفلة وينهي حياتها، لولا تدخل المشاهدين من الجمهور ووالدها وأقاربها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

التفاصيل الكاملة لواقعة هجوم أسد على طفلة داخل السيرك

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لحادث مأساوي داخل السيرك القومي بمنطقة العجوزة، بعدما هاجمها أسد أثناء العرض، وكاد أن يودي بحياتها، لولا تدخل سريع من والدها وعدد من الحضور الذين تمكنوا من إنقاذها في اللحظات الأخيرة، وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت مستشفى العجوزة العام، استقبل الطفلة وهي في حالة حرجة، إذ تعاني من جروح بالغة في الوجه والرأس، إلى جانب فقدانها للوعي، إثر تعرضها لهجوم مفاجئ من الأسد أثناء قيام أحد العاملين بإخراجه من القفص داخل صالة العرض بهدف التقاط صور تذكارية، إلا أن الحيوان باغت الجميع، وانقض على الطفلة، مغرسًا مخالبه في وجهها ورأسها، في إصابات كادت تمتد إلى المخ وفقًا للتقرير الطبي المبدئي.

وباشرت الفرق الطبية التعامل مع الحالة بشكل عاجل، إذ خضعت الطفلة لعدد من التدخلات الجراحية اللازمة. في الوقت ذاته، تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، وانتقل رجال مباحث قسم شرطة العجوزة إلى المستشفى لسماع أقوال أسرة الطفلة، التي أكدت تفاصيل الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5017، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومسؤولياته.

