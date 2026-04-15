أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 16 أبريل 2026 حتى الإثنين 20 أبريل 2026، والتي تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة أن يوم الخميس 16 أبريل يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

أضافت الهيئة أنه اعتبارًا من الجمعة 17 أبريل، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، كما تتجدد فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأشارت "الهيئة" إلى أنه خلال الفترة من السبت 18 أبريل وحتى الإثنين 20 أبريل، يستمر نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار المتابعة والتحديث المستمر لخرائط الطقس نظرًا للتغيرات السريعة خلال فصل الربيع.

