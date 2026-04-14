استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلًا من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، والدكتور أندريه بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد من الجانبين المصري والروسي ومسؤولي المشروع.

وشهد اللقاء، عقد اجتماع موسع لمراجعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لمحطة الضبعة النووية، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، إلى جانب مناقشة الجداول الزمنية الخاصة بالانتهاء من المراحل المختلفة تمهيدًا لبدء تشغيل الوحدات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

متابعة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني

ناقش الاجتماع، بحسب بيان وزارة الكهرباء، الثلاثاء، نسب الإنجاز في جميع وحدات المحطة النووية، مع مراجعة تفصيلية لمعدلات التنفيذ وفق الخطة الزمنية المعتمدة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

كما تم استعراض الاستعدادات الفنية والتنفيذية الجارية، والتجهيزات الخاصة بالعام المقبل، بما يضمن مواكبة تطورات المشروع والالتزام الكامل بالمخطط الزمني.

وتناول اللقاء أيضًا ملف التعاقدات والتصنيع للمعدات والمكونات الخاصة بالمحطة، إلى جانب متابعة نسب التصنيع المحلي ودور المنشآت الصناعية داخل موقع المشروع.

تعاون مصري روسي في التدريب وبناء القدرات

شهد الاجتماع استعراضًا لمجالات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في إطار الاتفاق الشامل، خاصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والتدريب.

كما تم التأكيد على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وبناء فرق عمل متخصصة قادرة على تشغيل المحطة النووية بكفاءة عالية، مع استمرار برامج التدريب ونقل الخبرات بين الجانبين.

تقدم في التصنيع المحلي ومكونات المشروع

استعرض الحضور تطورات التصنيع المحلي داخل موقع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره أحد العناصر المحورية في تنفيذ المشروع.

وتضمن العرض الإشارة إلى تصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، باعتباره من أهم المكونات الهندسية والتقنية في المشروع، إضافة إلى تصنيع بعض المكونات الرئيسية محليًا، وعلى رأسها وصلات نظام التبريد التي يتم إنتاجها داخل مصر بالكامل.

كما تمت الإشارة إلى زيارة وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي إلى مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مباحثات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الكهرباء: الضبعة ركيزة في استراتيجية الطاقة الوطنية

أكد الدكتور محمود عصمت أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في البرنامج المصري السلمي للاستخدامات النووية، وتشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة للطاقة.

وأوضح أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028 بدلًا من 42% في 2030، ضمن خطة تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسهم في دعم استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات التنمية المختلفة.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وروسيا، مؤكدًا استمرار التنسيق والزيارات المتبادلة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع التوسع في برامج التدريب وإعادة التأهيل داخليًا وخارجيًا.