قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن الدولة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على تخطيط متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، بما يساعد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الفقي، خلال لقاء له ببرنامج "مساء جديد"، عبر قناة "المحور"، أن الحكومة تستخدم آلية "التحوط" لتقليل مخاطر ارتفاع أسعار النفط عبر تثبيت الأسعار في عقود مستقبلية مقابل تكلفة تأمينية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إيرادات تبلغ 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بعجز يقدر بـ1.1 تريليون جنيه يتم تغطيته بالاقتراض.

وتابع أن فوائد الدين تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، إذ تصل في العام المالي الحالي إلى نحو 2.3 تريليون جنيه، أي ما يقارب 50% من إجمالي المصروفات، بينما ستتراجع النسبة في الموازنة الجديدة إلى نحو 35% مع زيادة الإيرادات.

وشدد الدكتور فخري الفقي على أن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتقليل الاعتماد على الاقتراض يمثل ضرورة قصوى لضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط.

وأكد مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو استدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التخطيط متوسط الأجل والتحوط في أسعار النفط يوفران حماية أكبر للاقتصاد المصري أمام تقلبات الأسواق العالمية.