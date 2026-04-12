لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي (فيديو)

كتب : أحمد العش

10:36 م 12/04/2026 تعديل في 16/04/2026
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (9)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (7)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (4)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (8)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (5)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (18)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (15)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (14)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (16)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (13)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (11)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (17)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (10)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (1)
    جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (12)

تصوير – أحمد مسعد:

وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول ما يتردد بشأن طرح اسمه في كواليس التغييرات الحكومية، وما إذا كان قد عُرض عليه بالفعل تولي رئاسة الحكومة أو منصب تنفيذي رفيع.

وأوضح د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن ما يُثار في هذا الشأن كثير ومتكرر، مشيرًا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأحاديث، خاصة بعد سنوات طويلة من العمل الحكومي امتدت لنحو 15 عامًا، من بينها توليه مناصب وزارية.

هل عُرض عليه المنصب بالفعل؟

كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن ما جرى لم يكن عرضًا مباشرًا بالمعنى التقليدي، بل جاء في إطار "استطلاع رأي" حول مدى استعداده لتولي مسؤولية تنفيذية، موضحًا أن هذا الأمر حدث في وقت سابق وانتهى عند هذا الحد، دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وأكد أنه لم يسع لمعرفة الجهات التي قامت باستطلاع رأيه داخل دوائر اتخاذ القرار، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تكون جزءًا من آليات تقييم المرشحين للمناصب العليا.

هذا كان رد د. محمود محيي الدين؟

أشار د. "محيي الدين" إلى أن رده في ذلك الوقت كان بسيطًا، إذ أكد أنه يخدم بلده من موقعه الحالي، دون مبالغة، موضحًا أنه إذا كانت هناك حاجة حقيقية يمكن مناقشة التفاصيل، لكن هذا لم يحدث.

وأضاف أن قرارات التعيين في المناصب العليا تعود في النهاية إلى القيادة السياسية، التي تختار من تراه مناسبًا في التوقيت المناسب.

بين العمل الدولي والمسؤولية التنفيذية

لفت د. "محيي الدين" إلى أنه يعمل حاليًا في إطار دولي من خلال الأمم المتحدة، إلى جانب قيامه بأدوار استشارية لصالح حكومات وجهات مختلفة، وفقًا لطبيعة تعاقده، مؤكدًا رضاه عن هذه "التوليفة" المهنية التي يدير بها وقته.

وشدد على أنه لم يتأخر يومًا عن تقديم المشورة في القضايا الاقتصادية عند طلبها، موضحًا أن دور المستشار يختلف عن المسؤول التنفيذي، إذ يظل المستشار مؤتمنًا على رأيه، بينما يتحمل التنفيذي مسؤولية اتخاذ القرار.

هل يعود للعمل التنفيذي؟

وفيما يتعلق بإمكانية العودة للعمل التنفيذي، أكد د. "محيي الدين" أن هذا الأمر يظل مرتبطًا بظروف وتقديرات الدولة، مضيفًا: "لكل حادث حديث"، في إشارة إلى أن الأولوية لديه هي مصلحة البلاد.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، تصريحاته بالدعاء بالتوفيق لكل من يتولى مسؤولية تنفيذية في هذه المرحلة، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تكاتف الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
شئون عربية و دولية

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
زووم

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا

أخبار

المزيد

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين